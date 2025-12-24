Milano 23-dic
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 23/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

Bene il Light Sweet Crude Oil, con un rialzo dello 0,90%.

Lo status tecnico di medio periodo del greggio WTI rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 59,28, mentre i supporti sono stimati a 56,85. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 61,72.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
