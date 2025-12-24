Milano 23-dic
New York: balza in avanti Micron Technology

New York: balza in avanti Micron Technology
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di microchip, che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Micron Technology rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 289,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 278,9. L'equilibrata forza rialzista di Micron Technology è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 300,1.

