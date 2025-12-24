New York: senza direzione Target

distributore al dettaglio di prodotti

S&P-500

Target

indice del basket statunitense

Target

(Teleborsa) - Seduta fiacca per il, che passa di mano con un trascurabile +2,36%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 97,36 USD. Primo supporto visto a 94,94. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 93,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)