New York: senza direzione Target
(Teleborsa) - Seduta fiacca per il distributore al dettaglio di prodotti, che passa di mano con un trascurabile +2,36%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Target rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Target. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 97,36 USD. Primo supporto visto a 94,94. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 93,35.

