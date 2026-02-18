Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:08
25.045 +1,39%
Dow Jones 18:08
49.864 +0,67%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Il Nasdaq-100 apre a 24.744,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,18%)
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido +0,18%, a quota 24.744,88 in apertura.
