Milano 16:31
46.929 +0,98%
Nasdaq 16:31
24.807 -0,82%
Dow Jones 16:31
48.979 -1,30%
Londra 16:31
10.697 +0,09%
Francoforte 16:31
25.069 -0,76%

Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,31%)

Il Nasdaq-100 apre a 24.935,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,31%)
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido -0,31%, a quota 24.935,51 in apertura.
Condividi
```