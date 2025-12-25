Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

Sostanziale invarianza per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la seduta con un 0%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del CAC 40. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8.135,4, con il supporto più immediato individuato in area 8.087,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8.071,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
