Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre
Sostanziale invarianza per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la seduta con un 0%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del CAC 40. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8.135,4, con il supporto più immediato individuato in area 8.087,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8.071,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)