Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 25/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Bene l'indice principale della Borsa di Parigi, con un rialzo dello 0,83%.
Lo status tecnico di medio periodo del CAC 40 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8.049,8, mentre i supporti sono stimati a 7.977,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8.121,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)