Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre
Sostanziale invarianza per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la seduta con un -0,13%.
Le tendenza di medio periodo del greggio WTI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 59,23. Supporto stimato a 56,79. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 61,67.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)