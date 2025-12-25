Milano 23-dic
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

Sostanziale invarianza per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la seduta con un -0,13%.

Le tendenza di medio periodo del greggio WTI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 59,23. Supporto stimato a 56,79. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 61,67.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
