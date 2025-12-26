Milano
23-dic
44.607
0,00%
Nasdaq
22:00
25.644
-0,05%
Dow Jones
22:00
48.711
-0,04%
Londra
24-dic
9.871
0,00%
Francoforte
23-dic
24.340
0,00%
Venerdì 26 Dicembre 2025, ore 23.16
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (-0,04%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (-0,04%)
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 48.710,97 punti
In breve
,
Finanza
26 dicembre 2025 - 22.03
Chiude sulla parità l'indice dei giganti americani, che propone sul finale un -0,04% e archivia gli scambi a 48.710,97 punti.
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,04%
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto