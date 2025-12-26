Milano 23-dic
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 48.710,97 punti

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (-0,04%)
Chiude sulla parità l'indice dei giganti americani, che propone sul finale un -0,04% e archivia gli scambi a 48.710,97 punti.
