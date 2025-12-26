Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 20:31
25.667 +0,04%
Dow Jones 20:31
48.640 -0,19%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Chiusura della Borsa dell'Eurozona

Calendar, Finanza
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 26 dicembre, il mercato dell'Eurozona è chiuso per il Giorno di Santo Stefano.
