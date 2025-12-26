Milano 23-dic
New York: in calo Devon Energy

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che tratta con una perdita dell'1,98%.

Lo scenario su base settimanale di Devon Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di medio periodo di Devon Energy ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 36,02 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 36,85, mentre il primo supporto è stimato a 35,19.

