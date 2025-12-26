New York: rosso per Palantir Technologies

società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,96% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 194,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 188,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 200,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)