Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 20:32
25.668 +0,05%
Dow Jones 20:32
48.646 -0,17%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

New York: rosso per Palantir Technologies

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che presenta una flessione dell'1,96% sui valori precedenti.

Il trend di Palantir Technologies mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Palantir Technologies è in rafforzamento con area di resistenza vista a 194,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 188,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 200,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
