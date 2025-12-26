New York: scambi negativi per Constellation Brands

distributore di birra, vino e alcolici

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo dell'1,92%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 139,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 136,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 142,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)