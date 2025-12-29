Milano 13:53
44.494 -0,25%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:53
9.863 -0,08%
Francoforte 13:52
24.310 -0,13%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 26/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il Nasdaq Composite, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23.701,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 23.396. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24.007,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
