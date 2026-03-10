Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo
Balza in avanti il Nasdaq Composite, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,38%.
Il quadro di medio periodo del Nasdaq Composite ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 22.873,1. Primo supporto individuato a 22.453,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 23.292,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)