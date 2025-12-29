Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 26-dic
25.644 -0,05%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,59%)

Il Nikkei 225 scambia in avvio a 50.450,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,59%)
Discesa moderata per il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,59%, dopo aver aperto a 50.450,47 punti.
Condividi
```