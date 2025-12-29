Milano
23-dic
44.607
0,00%
Nasdaq
26-dic
25.644
-0,05%
Dow Jones
26-dic
48.711
-0,04%
Londra
24-dic
9.871
0,00%
Francoforte
23-dic
24.340
0,00%
Lunedì 29 Dicembre 2025, ore 03.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,59%)
Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,59%)
Il Nikkei 225 scambia in avvio a 50.450,47 punti
In breve
,
Finanza
29 dicembre 2025 - 01.31
Discesa moderata per il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,59%, dopo aver aperto a 50.450,47 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,34%)
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,10% alle 03:50
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,22% alle 07:20
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,28% alle 03:50
Altre notizie
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,86% alle 07:20
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,02% alle 03:50
Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dello 0,75% alle 07:20
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,41% alle 03:50
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,31% alle 07:20
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,58% alle 03:50
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto