Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 +0,27%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 -0,19%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,27%

Il Nikkei 225 esordisce a 50.480,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,27%
Piccolo passo in avanti per il principale indice azionario giapponese, che avanza dello 0,27%, dopo aver aperto a 50.480,2 punti.
Condividi
```