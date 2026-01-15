Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,92% alle 07:20

Milano 14-gen
45.647 0,00%
Nasdaq 14-gen
25.466 -1,07%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 14-gen
10.184 0,00%
Francoforte 14-gen
25.286 0,00%

Tokyo, in perdita dello 0,92% alle 07:20, tratta in ribasso a 53.841,31 punti.
