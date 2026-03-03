Milano 17:21
44.443 -3,97%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:21
10.470 -2,87%
Francoforte 17:20
23.724 -3,71%

Francoforte: profondo rosso per Continental

Migliori e peggiori
Francoforte: profondo rosso per Continental
(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che mostra un -4,65%.

Lo scenario su base settimanale di Continental rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di pneumatici. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Continental evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 69,67 Euro. Primo supporto a 65,91. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 64,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```