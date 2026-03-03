Francoforte: profondo rosso per Continental

(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto
, che mostra un -4,65%.
Lo scenario su base settimanale di Continental
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di pneumatici
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Continental
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 69,67 Euro. Primo supporto a 65,91. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 64,51.
