Francoforte: nuovo spunto rialzista per Continental

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,76%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dalrestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 73,41 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 72,25. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 71,55, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.