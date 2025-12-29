Londra: giornata depressa per Babcock International Group

azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio

Babcock International Group

FTSE 100

Babcock International Group

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 2,38%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,49 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 12,16. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,82.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)