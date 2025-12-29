Matica Fintec, completata acquisizione del 51% di Credence ID negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Matica Fintec
ha perfezionato il closing
dell’operazione di acquisizione del 51% del capitale sociale di Credence ID LLC
, società statunitense attiva nello sviluppo di tecnologie per la verifica dell’identità digitale, soluzioni Mobile ID e biometriche.
L’operazione, annunciata lo scorso 22 dicembre, è stata completata il 29 dicembre 2025 a seguito dell’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita. L’investimento complessivo ammonta a 8 milioni di dollari
, di cui 7,2 milioni destinati alla sottoscrizione di un aumento di capitale e 0,8 milioni utilizzati per l’acquisto di quote da CID Holdco LLC.
Credence ID, con sede a Oakland, in California, opera a livello globale nel settore delle tecnologie per l’identità digitale
. Al 30 giugno 2025 la società ha registrato un EBITDA LTM pari a 1,7 milioni di dollari e una posizione finanziaria netta positiva per 2,5 milioni di dollari, evidenziando una solida situazione finanziaria .
Dal punto di vista strategico
, l’operazione consente a Matica Fintec di rafforzare il proprio posizionamento nel segmento delle soluzioni digitali per l’identità e la biometria, ampliando la presenza sul mercato nordamericano e integrando competenze tecnologiche ad alto valore aggiunto all’interno del gruppo.