Via libera UE a joint venture tra Stonepeak e Repsol Renewables per il solare negli USA

(Teleborsa) - La Commissione Europea
ha approvato la creazione di una joint venture
tra Stonepeak Partners LP
e Repsol Renewables
, entrambe società con sede negli Stati Uniti. L'operazione è stata autorizzata ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni dopo che l'analisi ha confermato l'assenza di criticità per la concorrenza all'interno dello Spazio Economico Europeo.
L'accordo si focalizza principalmente sul settore della generazione di energia elettrica
da fonte solare negli Stati Uniti. La decisione della Commissione è stata presa seguendo la procedura semplificata di revisione delle concentrazioni, motivata dal fatto che l'impatto dell'operazione sui mercati europei
è considerato estremamente limitato.