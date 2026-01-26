Trump minaccia dazi del 100% contro il Canada se si accorda con la Cina

(Teleborsa) - Il Presidente americanoha lanciato un, minacciandodi prodotti negli Stati Uniti, se Ottawa concluderà un"Se il Canada stringesse un accordo con la Cina, verrebbe immediatamente colpito da un dazio del 100% su tutti i beni e i prodotti canadesi in arrivo negli Stati Uniti", ha postato il tycoon sul suo social Truth, aggiungendo ", per inviare merci e prodotti negli Stati Uniti, si sbaglia di grosso"che questa eventualità si potesse verificare ee per aggirare le tariffe imposte alle merci cinesi in entrata negli Stati Uniti.A inizio mese, il Premier canadese Mark Carney aveva annunciato unper rimuovere le barriere commerciali e ridurre i dazi. In base a questo accordo provvisorio, la Cina aveva, mentre il governo canadese ha aumentato le quote di importazione delleapplicando unQuesto accordo preliminare era stato, che appena una settimana fa aveva dichiarato "è positivo che (il Canada) firmi un accordo commerciale. Se si riesce a ottenere un accordo con la Cina, si dovrebbe farlo".Di rimando, il governo canadese aveva tenuto a precisare che l'accordo avrebbe riguardato solo le merci commerciate in Canada e non avrebbe coinvolto nessun altro mercato. A questo proposito il responsabile della Camera di Commercio canadese Matthew Holmes aveva precisato che qualsiasi "rapporto strutturato e stabile" con la Cina o un altro Paese, "non sostituirà il nostro rapporto profondamente radicato con gli Stati Uniti, che continua a essere estremamente positivo per i lavoratori, i consumatori e la competitività nordamericana".