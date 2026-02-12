Matica Fintec, contratto da oltre 3 milioni di dollari per nuovo sistema di emissione delle Carte d’Identità Nazionali

Matica Fintec

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative, si è aggiudicata un importante ordine internazionale per la realizzazione del nuovo sistema di emissione delle Carte d’Identità Nazionali di un primario Paese del Middle East.L'accordo, spiega una nota, prevede la fornitura delle nuove piattaforme S8000 basate su tecnologia laser di ultima generazione, progettate per garantire i più elevati standard di sicurezza fisica e digitale, assicurando durabilità del documento, resistenza alla contraffazione e piena integrazione con i sistemi di identità elettronica nazionale.Ildell’ordine supera i 3 milioni di dollari, confermando la crescente rilevanza internazionale di Matica Fintec nel settore dei sistemi di emissione di documenti governativi ad alta sicurezza.L’implementazione del progetto prevede: la fornitura dei sistemi S8000 in configurazione completa; l’integrazione con i moduli di sicurezza per la personalizzazione laser; servizi di supporto tecnico e assistenza specialistica; formazione e trasferimento di know-how alle autorità emittenti.Con questo nuovo contratto, Matica Fintec rafforza ulteriormente la propria presenza nel mercato del Government Identity, riconosciuto come uno dei segmenti a più alto tasso di crescita nel panorama internazionale della sicurezza e dell’identificazione digitale."Siamo estremamente, che conferma la competitività delle nostre soluzioni e la fiducia che i governi ripongono nella tecnologia di Matica Fintec. Le nostre piattaforme S8000 rappresentano la sintesi della nostra capacità di innovazione, garantendo", ha dichiarato l'