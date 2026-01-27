Usa, indice prezzi case S&P Case-Shiller novembre +1,4% su anno

(Teleborsa) - Accelera la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a novembre
. L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 1,4%, in aumento rispetto al +1,3% del mese precedente e al +1,2% atteso dal consensus.
Su base mensile si registra una variazione nulla. L'indice destagionalizzato ha riportato una salita dello 0,5% su base mensile.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )