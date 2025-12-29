New York: si concentrano le vendite su Norwegian Cruise Line Holdings

principale compagnia di navigazione

Norwegian Cruise Line Holdings

Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,54%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 22,52 USD. Primo supporto visto a 22,04. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 21,86.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)