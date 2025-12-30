Milano 12:42
44.875 +0,99%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:42
9.911 +0,45%
Francoforte 12:42
24.451 +0,41%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 29/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 29/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre

Giornata fiacca per l'indice svizzero, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,02%.

Le implicazioni di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 13.276,9. Possibile una discesa fino al bottom 13.170,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 13.383,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```