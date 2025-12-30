Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 29/12/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (29/12/2025) è stato pari a 2,26 miliardi di euro, con una variazione dello 0,24%, rispetto ai precedenti 2,25 miliardi.I volumi si sono attestati a 0,45 miliardi di azioni, rispetto ai 0,77 miliardi precedenti.Su 719 titoli trattati in Piazza Affari, 302 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 380. Invariate le rimanenti 37 azioni.