Milano 12:43
44.869 +0,97%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:44
9.911 +0,45%
Francoforte 12:44
24.452 +0,41%

Finanza
Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 29/12/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (29/12/2025) è stato pari a 2,26 miliardi di euro, con una variazione dello 0,24%, rispetto ai precedenti 2,25 miliardi.

I volumi si sono attestati a 0,45 miliardi di azioni, rispetto ai 0,77 miliardi precedenti.

Su 719 titoli trattati in Piazza Affari, 302 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 380. Invariate le rimanenti 37 azioni.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
