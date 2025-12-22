Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 19/12/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 6,66 miliardi di euro, con un incremento del 79,12%, rispetto ai precedenti 3,72 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,95 miliardi.Su 679 titoli trattati in Borsa di Milano, 269 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 353. Invariate le rimanenti 57 azioni.