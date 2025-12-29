Milano 13:54
44.490 -0,26%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:54
9.863 -0,08%
Francoforte 13:55
24.308 -0,13%

Finanza
Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 23/12/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 23/12/2025 è stato pari a 2,25 miliardi di euro, in calo di 1.104,8 milioni, rispetto ai 3,36 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,77 miliardi di azioni, rispetto ai 1,75 miliardi precedenti.

Su 689 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 349 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 298. Invariate le rimanenti 42 azioni.





(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
