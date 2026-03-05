Milano 4-mar
45.337 0,00%
Nasdaq 4-mar
25.094 +1,51%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 4-mar
10.568 0,00%
Francoforte 4-mar
24.205 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,14%

SSE a 4.116,77 punti

In breve, Finanza
Indice SSE -0,14% a quota 4.116,77 all'apertura pomeridiana.
