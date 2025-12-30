Fincantieri, WASS conquista commessa per nuovi siluri destinati alla Marina indiana

Fincantieri

(Teleborsa) -, attraverso la controllata WASS Submarine Systems, leader nella progettazione e sviluppo di sistemi avanzati di difesa subacquea, si è aggiudicata un importante ordine dalla Marina Indiana per la fornitura dei siluri pesanti Black Shark Advanced (BSA) , destinati ai sei sommergibili classe Scorpène in servizio presso la flotta indiana.Con un, il contratto è il più grande mai realizzato nella storia di WASS, proprio nell’anno del suo 150º anniversario.Le consegne, spiega una nota, sono previste tra il 2028 e il 2030 e la produzione avverrà presso lo stabilimento WASS di Livorno, centro nazionale di eccellenza nei sistemi subacquei.Il(BSA) è già in servizio presso la Marina Militare italiana e in altre sei marine internazionali, confermando il suo status di riferimento globale in termini di prestazioni, affidabilità e costi di esercizio contenuti. Il BSA si distingue per le suecapacità operative innovative e le avanzate caratteristiche tecnologiche, rappresentando la leadership italiana a livello internazionale nel settore della difesa subacquea.Oltre ai siluri pesanti, il contratto prevede la fornitura delle reti di lancio per i sommergibili classe Scorpène, delle attrezzature di manutenzione e dei relativi ricambi, garantendo così un supporto completo e integrato alla Marina Indiana. Questa operazione rappresenta un’opportunità unica per WASS di ampliare la propria presenza sul mercato indiano, sul quale Fincantieri sta concentrando sempre maggiore attenzione, creando le basi per sinergie di cross-selling., ha commentato: "Questo accordo rappresenta unper Fincantieri in India, un mercato di centrale importanza nella nostra strategia di crescita internazionale a lungo termine e uno dei più dinamici hub navali a livello globale.significa costruire partnership industriali e istituzionali durature in una regione che gioca un ruolo sempre più centrale nella sicurezza marittima globale. Siamo orgogliosi di approfondire la nostra cooperazione con la Marina Indiana e di posizionare Fincantieri come partner affidabile e di lungo termine in questa geografia strategica".