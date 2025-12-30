New York: andamento rialzista per Newmont

(Teleborsa) - Balza in avanti la società mineraria
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.
Lo scenario su base settimanale di Newmont
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Newmont
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 102,7 USD con primo supporto visto a 100,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 99,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)