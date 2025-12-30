New York: scambi in positivo per United Health

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big delle assicurazioni sanitarie
, con una variazione percentuale dell'1,93%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Health
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'assicuratore sanitario
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di United Health
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 337,8 USD e primo supporto individuato a 331,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 344,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)