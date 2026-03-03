Milano 17:29
44.416 -4,03%
Nasdaq 17:29
24.587 -1,62%
Dow Jones 17:28
48.057 -1,73%
Londra 17:29
10.454 -3,02%
Francoforte 17:29
23.737 -3,66%

Piazza Affari: il comparto immobiliare italiano scende verso 9.585,68 punti

Si abbattono le vendite sull'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata a 9.696,41 punti, in forte calo del 3,88%.
