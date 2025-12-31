Milano 30-dic
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Giornata fiacca per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,49%.

Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 62,82. Supporto a 59,32. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 66,32.


