Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno
In forte ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un disastroso -17,61%.
Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 54,48, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 71,36. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 48,85.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)