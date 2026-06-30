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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

In forte ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un disastroso -17,61%.

Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 54,48, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 71,36. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 48,85.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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