Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Chiusura in rosso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che termina la seduta segnando un calo dello 0,96%.
Lo status tecnico del greggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 75,79, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 79,39. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 74,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)