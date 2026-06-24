Milano 9:09
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Dow Jones 23-giu
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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Chiusura in rosso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che termina la seduta segnando un calo dello 0,96%.

Lo status tecnico del greggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 75,79, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 79,39. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 74,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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