Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
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Dow Jones 30-giu
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Londra 30-giu
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Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 30/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Protagonista il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 21,51%.

Le tendenza di medio periodo del greggio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 79,68. Supporto stimato a 63,25. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 96,11.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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