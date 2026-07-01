Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Protagonista il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 21,51%.
Le tendenza di medio periodo del greggio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 79,68. Supporto stimato a 63,25. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 96,11.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)