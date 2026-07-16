Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Rialzo marcato per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in utile dell'1,29% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 88,5. Rischio di eventuale correzione fino al target 78,67. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 98,32.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)