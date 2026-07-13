Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio
Balza in avanti il petrolio quotato all'ICE di Londra, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,79%.
Le tendenza di medio periodo del greggio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 79,18. Supporto stimato a 72,16. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 86,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)