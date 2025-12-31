Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Contenuto ribasso per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in flessione dello 0,24%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 23.548,6. Primo supporto visto a 23.354,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23.289,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)