Milano 30-dic
0 0,00%
Nasdaq 16:40
25.378 -0,33%
Dow Jones 16:40
48.221 -0,30%
Londra 13:35
9.931 -0,09%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Oro: 4.341,32 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.341,32 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.341,32 dollari l'oncia (+0,06%) alle 15:40.
Condividi
```