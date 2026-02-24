Constellation Energy, l'utile del quarto trimestre diminuisce meno delle attese

Constellation Energy

(Teleborsa) -, società energetica statunitense, ha registrato undi 1,38 dollari per azione (vs 2,71 dollari un anno fa) edi 2,30 dollari per azione (vs 2,44 dollari un anno fa e rispetto alla media delle stime degli analisti di 2,23 dollari per azione, secondo dati LSEG) per ildel 2025. L'utile netto è stato di 7,40 dollari per azione (vs 11,89 dollari un anno fa) e l'utile operativo rettificato di 9,39 dollari per azione (vs 8,67 dollari un anno fa) per l'2025.La società ha annunciato un aumento delannuo per azione del 10% e prevede un ulteriore aumento del dividendo per azione del 10% nel 2026. Inoltre, ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,4265 dollari per azione sulle azioni ordinarie, pagabile il 20 marzo 2026 agli azionisti registrati il 9 marzo 2026."Per il, Constellation ha registrato, a testimonianza della solida esecuzione commerciale e delle performance leader del settore della nostra flotta nucleare - ha dichiarato il- Dopo la conclusione dell'operazione Calpine, entriamo nel 2026 con la solidità finanziaria e la flessibilità necessarie per continuare a investire nella crescita e nell'estensione della durata del nostro portafoglio, offrendo al contempo valore a lungo termine per gli azionisti. Non vediamo l'ora di condividere con voi le nostre prospettive finanziarie e la strategia per il 2026 e oltre, durante la nostra conference call del 31 marzo".