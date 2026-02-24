Constellation Energy, l'utile del quarto trimestre diminuisce meno delle attese

(Teleborsa) - Constellation Energy
, società energetica statunitense, ha registrato un utile netto
di 1,38 dollari per azione (vs 2,71 dollari un anno fa) e utile operativo rettificato
di 2,30 dollari per azione (vs 2,44 dollari un anno fa e rispetto alla media delle stime degli analisti di 2,23 dollari per azione, secondo dati LSEG) per il quarto trimestre
del 2025. L'utile netto è stato di 7,40 dollari per azione (vs 11,89 dollari un anno fa) e l'utile operativo rettificato di 9,39 dollari per azione (vs 8,67 dollari un anno fa) per l'intero anno
2025.
La società ha annunciato un aumento del dividendo
annuo per azione del 10% e prevede un ulteriore aumento del dividendo per azione del 10% nel 2026. Inoltre, ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,4265 dollari per azione sulle azioni ordinarie, pagabile il 20 marzo 2026 agli azionisti registrati il 9 marzo 2026.
"Per il quarto anno consecutivo
, Constellation ha registrato utili annuali superiori al valore medio del nostro intervallo di previsione
, a testimonianza della solida esecuzione commerciale e delle performance leader del settore della nostra flotta nucleare - ha dichiarato il CFO Shane Smith
- Dopo la conclusione dell'operazione Calpine, entriamo nel 2026 con la solidità finanziaria e la flessibilità necessarie per continuare a investire nella crescita e nell'estensione della durata del nostro portafoglio, offrendo al contempo valore a lungo termine per gli azionisti. Non vediamo l'ora di condividere con voi le nostre prospettive finanziarie e la strategia per il 2026 e oltre, durante la nostra conference call del 31 marzo".