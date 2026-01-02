Baidu annuncia spin-off della controllata dei chip per AI con quotazione a Hong Kong

(Teleborsa) - Baidu
, colosso cinese specializzato in servizi Internet e intelligenza artificiale, ha annunciato la proposta di scissione e quotazione
separata della controllata Kunlunxin
sul listino principale della Borsa di Hong Kong.
La proposta di scissione mira a valorizzare in modo indipendente il valore di Kunlunxin, ad attrarre investitori focalizzati sul settore dei chip per l'intelligenza artificiale
e a sfruttare la sua quotazione indipendente per migliorare il suo profilo di mercato, ampliare i canali di finanziamento e allineare meglio la responsabilità del management con le performance, si legge in una nota. Ciò supporta anche l'impegno di Baidu a liberare il valore delle attività basate sull'intelligenza artificiale.
È stato presentato un modulo di domanda di quotazione alla Borsa di Hong Kong (HKEX) in via riservata per richiedere la quotazione e l'autorizzazione a negoziare le azioni H di Kunlunxin sull'HKEX. Una volta completato lo spin-off, si prevede che Kunlunxin rimarrà una sussidiaria di Baidu
.
I dettagli dello spin-off non sono ancora stati definiti
. Lo spin-off è soggetto, tra l'altro, all'ottenimento delle approvazioni da parte dell'HKEX, al completamento della documentazione presso la China Securities Regulatory Commission e alle decisioni definitive della società e di Kunlunxin.(Foto: Matt Wildbore on Unsplash)