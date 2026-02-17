Milano 11:01
Chiusura della Borsa di Hong Kong

(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 17 febbraio, il mercato di Hong Kong è chiuso per il Capodanno lunare.
