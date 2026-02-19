Milano 9:21
La Borsa di Hong Kong è chiusa

La Borsa di Hong Kong è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Hong Kong è chiuso per il Capodanno lunare.
