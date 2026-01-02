Baidu, vola nel pre-market su IPO a Hong Kong della divisione di chip per l’AI

Baidu

(Teleborsa) - Al Nasdaq vola nel pre-market la società tecnologica cinese, dopo avere annunciato di avere proposto l’avvio del processo per la scissione e la quotazione separata della sua unità di chip per l’AI, Kunlunxin, sul listino principale della Borsa di Hong Kong."La Proposta di Scissione mira a mostrare in modo indipendente il valore di Kunlunxin, ad attrarre investitori focalizzati sul settore dei chip per l'intelligenza artificiale e a sfruttare la sua quotazione indipendente per migliorare il suo profilo di mercato, ampliare i canali di finanziamento e allineare meglio la responsabilità del management con le performance", si legge in una nota della società cinese.L'operazione, peraltro, si legge ancora, supporta anche l'impegno di Baidu per "liberare il valore delle attività basate sull'intelligenza artificiale".