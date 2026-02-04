Milano 9:55
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,63%)

Ibex 35 scambia in avvio a 18.004,9 Euro

Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,63%, dopo aver aperto a 18.004,9 Euro.
